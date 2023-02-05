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34 минуты назад

Сосед по коммуналке убил ребенка во время демонстрации боевых приемов

Мослентаиещё 2

Во время демонстрации боевых приемов сосед по коммунальной квартире убил чужого девятилетнего ребенка. Убийство произошло в подмосковном Балашихе, сообщает в воскресенье, 5 февраля, Главное следственное управление СК России по области.

Сосед по коммуналке убил ребенка во время демонстрации боевых приемов
Фото: МослентаМослента

«В вечернее время 47-летний сосед по коммунальной квартире, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал ребенку боевые приемы с использованием ножей, в процессе чего нанес мальчику смертельное ранение», — говорится в пресс-релизе.

Мужчина задержан, его допрашивает следователь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На теле у мальчика была обнаружена колото-резаная рана груди, которая привела к смерти ребенка. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее в Москве женщина расправилась с двухлетним ребенком и начала угрожать суицидом. ЧП произошло в квартире на Средней Первомайской улице.

Происшествия,Следственный комитет,
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