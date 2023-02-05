В Калининграде нашли тела пропавших 15-летней девушки и ее парня

В Калининграде обнаружили мертвыми 15-летнюю девушку и ее 20-летнего молодого человека, о пропаже которых стало известно четыре дня назад. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пара не выходила на связь с 1 февраля. Их поисками занимались полиция и волонтеры.

4 февраля, по информации источника, их тела нашли в одном из гаражей на территории города. Двери были закрыты изнутри. По предварительной версии, причиной смерти пары стало отравление выхлопными газами. Известно, что этот гараж незадолго до случившегося арендовал молодой человек.

Также уточняется, что у пары остался трехмесячный ребенок, его родители перед пропажей оставили с бабушкой.

Кроме этого, установлено, что 20-летний юноша ранее был привлечен к уголовной ответственности и осужден за связь с несовершеннолетней.