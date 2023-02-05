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1 час назад

В Подмосковье два злоумышленника до смерти избили пенсионера

News.ru

В подмосковном городе Подольск мужчины до избили пенсионера, передает Telegram-канал «112». От полученных травм он скончался, прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь. К настоящему моменту предполагаемых преступников уже задержали. Один из них прежде отбывал наказание в местах лишения свободы.

Двое мужчин до смерти избили пенсионера за замечание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал пишет, что 34-летний Александр Большаков и 41-летний Сергей Худик употребляли алкоголь на улице. Пенсионер по имени Сергей Кирюханцев сделал им замечание, из-за чего и произошел конфликт. Подвыпившие мужчины набросились на Кирюханцева и стали бить. От полученных повреждений пенсионер умер.

Большакова и Худика задержали. По имеющимся данным, Большакова прежде уже судили на кражу и грабеж.

Ранее житель Санкт-Петербурга получил три пулевых ранения из травматического пистолета, а также ножевую рану во время потасовки у рюмочной, сообщает пресса со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам 38-летнего пострадавшего, драка началась из-за того, что он заступился за незнакомца.

После того, как на россиянина совершили нападение, он самостоятельно добрался до дома. Карету скорой помощи вызвала мать пострадавшего. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали ему ранение грудной клетки и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

Происшествия,Александр Большаков,
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