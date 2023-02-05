В Москве мужчина открыл стрельбу в банном клубе

В столичном банном клубе конфликт между отдыхающими завершился стрельбой. Один из участников получил ранение, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что инцидент произошел в комплексе, расположенном в Чечерском проезде.

Источник уточнил, что 24-летний посетитель комплекса получил ранение в живот. Его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы.