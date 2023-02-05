Часть Смоленска осталась без отопления

В Смоленске без отопления остались 293 дома в трех районах города. Об этом сообщает региональное МЧС на своем сайте.

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По данным ведомства, причиной отключения отопления 5 февраля стала утечка воды на улице Соболева, а также течь из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической. В результате без тепла осталась 31 тысяча человек.

Как сообщили в МЧС, на улице Соболева демонтировали поврежденный участок трубы. Кроме того, проводится откачка воды в тепловых камерах в районе улиц Докучаева и Коммунистической.