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55 минут назад

В Сургуте самолет вернулся в аэропорт из-за того, что не смог убрать шасси

ТАССиещё 1

Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых накануне в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) авиалайнер с 58 пассажирами на борту не смог убрать шасси и был вынужден вернуться в аэропорт. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Самолет вернулся в Сургут из-за неисправности шасси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"При вылете самолета авиакомпании Utair из аэропорта Сургута 4 февраля произошел отказ уборки шасси. Судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 пассажиров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в тот же день в 21:02 (19:02 мск) пассажиры благополучно отправились по маршруту на резервном самолете.

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