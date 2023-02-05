Самолет вернулся в Сургут из-за неисправности шасси

Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых накануне в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) авиалайнер с 58 пассажирами на борту не смог убрать шасси и был вынужден вернуться в аэропорт. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы ведомства.