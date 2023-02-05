Самолет вернулся в Сургут из-за неисправности шасси

Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых накануне в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) авиалайнер с 58 пассажирами на борту не смог убрать шасси и был вынужден вернуться в аэропорт. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"При вылете самолета авиакомпании Utair из аэропорта Сургута 4 февраля произошел отказ уборки шасси. Судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 пассажиров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в тот же день в 21:02 (19:02 мск) пассажиры благополучно отправились по маршруту на резервном самолете.