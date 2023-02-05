Командир пожарной части погиб при тушении возгорания в Подмосковье

Командир отделения пожарной части погиб при тушении возгорания в подмосковном поселке Ашукино городского округа Пушкинский. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По информации издания, во время тушения огня на пожарного обрушились конструкции. Также пострадал начальник караула части. Его доставили в больницу с переломом ноги.

Как сообщило региональное МЧС на своем сайте, сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Ашукино в поступило в ведомство в ночь на 5 февраля. В 6:05 утра спасатели ликвидировали открытое горение.