Глава Северной Осетии попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, корреспонденты ТАСС и журналисты Первого канала попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

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Инцидент произошел во время посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь.

Вместе с Меняйло под обстрел попали редактор нашего агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа Первого канала. Пострадавших нет.