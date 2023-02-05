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55 минут назад

Дети подорвались на расставленных ВСУ минах в Херсонской области

Вечерняя Москваиещё 3

Украинские военные беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные жители, а недавно на минах подорвались дети. Об этом сообщил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Барбашов заявил, что дети стали жертвами беспорядочного минирования в Херсонской области
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя МоскваАлександр Кожохин / Вечерняя Москва

— Еще одна проблема, которая стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. На много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинская армия беспорядочно минировала территорию, — рассказал он.

По его словам, с такой проблемой сталкивались в ЛНР. Тогда украинские подразделения продавали друг друг карты минирования.

Барбашов сообщил, что недавно пострадали дети, подорвавшись на минах, находящихся на проселочных дорогах, сообщает РИА Новости.

Российские войска приближаются к городу Угледару в Донецкой народной республике. Об этом 4 февраля сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Однако он отметил, что ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска.

Происшествия,Юрий Барбашов,Денис Пушилин,
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