В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

СК проверит инцидент с резким торможением лифта в доме в Подмосковье

Москва24

Главное управление СК РФ по Московской области проверит инцидент с резким торможением лифта в жилом доме, сообщает РИА Новости.

СК проверит инцидент с резким торможением лифта в доме в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в многоэтажном жилом строении на Юбилейной улице в Мытищах. В момент торможения в лифте находились пять человек, в том числе ребенок.

"В результате произошедшего пострадавших нет. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", – рассказали в Следственном комитете.

По результатам изучения обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Ранее в январе власти Краснодара организовали проверку управляющей организации жилого дома, в котором сорвался лифт с девушкой внутри. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители