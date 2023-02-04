Шасси лопнуло у самолета рейса Пхукет-Москва на взлетной полосе

У самолета авиакомпании AzurAir, вылетающего рейсом Пхукет-Москва, на взлетной полосе лопнули шасси, пишет газета «Известия».

По словам пассажиров, сначала они услышали хлопок и треск, затем лайнер резко затормозил. Как выяснилось, при наборе скорости три колеса лайнера оказались повреждены.

В настоящее время пассажиры ожидают вылета в Москву. Очевидцы также сняли на видео, как из-под крыла самолета идет черный дым.

По информации Telegram-канала «Москва 24», представитель авиакомпании сообщил пассажирам, что вылет задерживается до завтра. Всех пассажиров расселят в гостинице и обеспечат питанием, заверил собеседник.

В январе самолет этой же авиакомпании, выполняющий рейс Москва — Гоа, был вынужден сесть в индийском штате Гуджарат из-за сообщений об угрозе взрыва.