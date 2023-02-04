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7 минут назад

На экс-участницу Pussy Riot, экс-депутата и активистку Люсю Штейн завели уголовное дело

Российская Газетаиещё 1

На 26-летнюю экс-участницу Pussy Riot Люсю Штейн, сбежавшую из страны, завели уголовное дело - за фейки в отношении ВС РФ.

На экс-участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели уголовное дело
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ РИА НовостиПресс-служба Басманного суда/ РИА Новости

Как сообщает Mash, дело возбуждено из-за постов Штейн в заблокированной в России социальной сети Twitter. Речь идёт о части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании). Штейн может грозить до десяти лет тюрьмы.

Людмила Штейн, больше известная как Люся, - бывшая участница скандальной феминистской группировки Pussy Riot, близкая подруга отсидевшей в тюрьме акционистки Марии Алёхиной, ЛГБТ- и политическая активистка, сотрудница ряда изданий, в прошлом также - муниципальный депутат в Москве.

Неоднократно имела проблемы с законом: в январе 2021-го её арестовали на 10 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге, в августе того же года была признана виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" и приговорена к одному году ограничения свободы, в декабре - в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" и приговорена к одному году ограничения свободы, в декабре вместе с Алёхиной арестована за "пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики". В мае 2022-го сбежала, сняв браслет, и была объявлена в розыск.

Происшествия,Мария Алехина,Верховный суд,
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