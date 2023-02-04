На экс-участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели уголовное дело

Неоднократно имела проблемы с законом: в январе 2021-го её арестовали на 10 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге, в августе того же года была признана виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" и приговорена к одному году ограничения свободы, в декабре - в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" и приговорена к одному году ограничения свободы, в декабре вместе с Алёхиной арестована за "пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики". В мае 2022-го сбежала, сняв браслет, и была объявлена в розыск.