Серьезное землетрясение привело к обрушению домов в Турции

Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4 по оценкам местных сейсмологов, ощущались в ночь на понедельник, 6 февраля, во многих регионах Турции, в том числе в столице — Анкаре.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По информации государственного Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров в 04:17 по местному времени. Подземные толчки после этого в течение 30 минут ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе, пишет ТАСС.

Власти провинции Шанлыурфа зафиксировали разрушения домов местных жителей, сообщил журналистам губернатор региона Салих Айхан. Также разрушения были зафиксированы в приграничной с Сирией провинции Хатай. Там по меньшей мере одно здание полностью разрушилось из-за землетрясения.

Помимо этого отмечается, что подземные толчки также были зафиксированы в некоторых регионах Ливана, Сирии и Ирака.