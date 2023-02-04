В жилом доме в Донецке обрушились перекрытия после обстрела со стороны ВСУ

В одном из многоквартирных жилых домов в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом МЧС Донецкой народной республики (ДНР) сообщило в своем Telegram-канале.

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В результате обстрела в жилой дом на улице Артема попал взрывоопасный предмет, из-за чего обрушились перекрытия между пятым и четвертым этажами.

Под завалами могут находиться два человека. Спасатели ведут их поиски.