112: в Хабаровске задержали четырех «граждан СССР», пытающихся устроить переворот

В Хабаровске четыре человека пытались устроить государственный переворот, считая себя гражданами СССР, сообщается в Telegram-канале 112.

В Хабаровске четверо местных жителей решили, что они являются гражданами СССР. По предварительным данным, мужчины связывались в социальных сетях с военными и пытались завербовать их для организации государственного переворота.

О происходящем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.