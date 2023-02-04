112: в Хабаровске задержали четырех «граждан СССР», пытающихся устроить переворот

В Хабаровске четыре человека пытались устроить государственный переворот, считая себя гражданами СССР, сообщается в Telegram-канале 112.
В Хабаровске четверо местных жителей решили, что они являются гражданами СССР. По предварительным данным, мужчины связывались в социальных сетях с военными и пытались завербовать их для организации государственного переворота.
О происходящем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Ранее федеральный верховный суд ФРГ выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота. Уточняется, что в числе подозреваемых также гражданка России которая якобы оказывала поддержку в подготовке путча.