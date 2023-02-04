Граничащие с Украиной регионы сделали высокий уровень опасности терроризма бессрочным

"Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения желтого уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры", - написал Гладков в своем Telegram-канале.