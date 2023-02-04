Граничащие с Украиной регионы сделали высокий уровень опасности терроризма бессрочным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что введенный в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности будет бессрочным. Таким образом, все граничащие с Украиной регионы Центрального федерального округа сделали желтый режим бессрочным - ранее аналогичное решение приняли власти Курской и Брянской областей.
"Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения желтого уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в ночь на 4 февраля был атакован со стороны Вооруженных сил Украины гражданский промышленный объект в Борисовке.
"Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация. Наши сотрудники МЧС, с моей точки зрения, успешно справляются с поставленной задачей. Слава богу, что никто не пострадал, вовремя были эвакуированы сотрудники предприятия. Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный", - пояснил губернатор.