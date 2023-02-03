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1 час назад

В Брянской области пенсионер до смерти забил тростью своего сына

Газета.Ruиещё 1

В Брянской области суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве собственного сына. Об этом сообщают "Брянские новости" со ссылкой на Сельцовский горсуд.

В Брянской области пенсионер до смерти забил тростью своего сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в ноябре 2021 года.

67-летний подсудимый у себя дома поссорился с 35-летним сыном, оба при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами случилась драка, в ходе которой отец стал избивать сына тростью, с помощью которой передвигался. Он несколько раз ударил его по голове и телу.

После этого сын потерял сознание, а через некоторое время его мертвым обнаружила жена пенсионера.

Пожилой мужчина не признал свою вину, заявив, что не помнил событий того дня. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Надыме водитель микроавтобуса избил таксиста инвалидной тростью.

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