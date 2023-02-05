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49 минут назад

В США сошел с рельсов поезд с тоннами опасных веществ

Ura.Ruиещё 3

В США, в штате Огайо, сошли с рельсов более 50 вагонов грузового поезда, который перевозил ядовитое и легковоспламеняющееся вещество — винилхлорид. В пожарных службах заявили, что не будут ликвидировать пожар, пока не убедятся, что это безопасно, сообщает Associated Press.

В США сошел с рельсов поезд с тоннами опасных веществ
Фото: Таисия Воронцова © URA.RUТаисия Воронцова © URA.RU

«Около 50 вагонов сошли с рельсов в Восточной Палестине около 9 часов вечера по восточному времени в пятницу, когда поезд перевозил различные продукты из Мэдисона, штат Иллинойс, в Конуэй, штат Пенсильвания, сообщил в субботу железнодорожный оператор Norfolk Southern», — написали в издании. По словам члена Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, 20 вагонов из более, чем 100 перевозили винилхлорид, являющийся опасным и легковоспламеняемым веществом.

При этом в пожарных службах заявили, что не будут тушить пожар, пока не убедятся, что это безопасно. Уточняется, что пожар горит уже сутки. В данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

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