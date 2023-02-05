В США сошел с рельсов поезд с тоннами опасных веществ

«Около 50 вагонов сошли с рельсов в Восточной Палестине около 9 часов вечера по восточному времени в пятницу, когда поезд перевозил различные продукты из Мэдисона, штат Иллинойс, в Конуэй, штат Пенсильвания, сообщил в субботу железнодорожный оператор Norfolk Southern», — написали в издании. По словам члена Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, 20 вагонов из более, чем 100 перевозили винилхлорид, являющийся опасным и легковоспламеняемым веществом.