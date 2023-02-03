В Руанде 11 человек погибли при обрушении навеса для высушивания кукурузы

В центральной части Руанды при обрушении навеса для высушивания кукурузы погибли более десяти человек, свыше 30 пострадали. Об этом сообщает местная газета New Times, передает РИА Новости.
«Примерно в полдень в Русороро обрушился навес для высушивания кукурузы, при этом 11 человек погибли, ещё более 30 пострадали и находятся в критическом состоянии», — пишет газета со ссылкой на Нацполицию страны.
Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.
Премьер-министр страны Эдуар Нгиренте выразил свои соболезнования семьям погибших. В администрации премьер-министра пообещали усилить меры безопасности для предотвращения аналогичных инцидентов.