Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили

Специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме в Троицке. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— В 17:56 пожар был локализован и в 17:59 открытое горение было ликвидировано, и в 18:03 пожар был полностью ликвидирован, — говорится о докладе.

Отмечается, что загорелись мебель и вещи на лоджиях трех этажей. Общая площадь возгорания составила около 24 квадратных метров. Жители дома в целях безопасности, самостоятельно покинули подъезд на период проведения работ, передает официальный сайт ГУ МЧС по Москве.

Речь идет о пожаре в 17-этажном жилом доме в Троицке, где огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й.