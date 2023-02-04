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33 минуты назад

Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили

Вечерняя Москваиещё 6

Специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме в Троицке. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

— В 17:56 пожар был локализован и в 17:59 открытое горение было ликвидировано, и в 18:03 пожар был полностью ликвидирован, — говорится о докладе.

Отмечается, что загорелись мебель и вещи на лоджиях трех этажей. Общая площадь возгорания составила около 24 квадратных метров. Жители дома в целях безопасности, самостоятельно покинули подъезд на период проведения работ, передает официальный сайт ГУ МЧС по Москве.

Речь идет о пожаре в 17-этажном жилом доме в Троицке, где огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й.

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Происшествия,Пожар в Москве,МЧС России,
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