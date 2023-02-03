В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Массовая драка из-за места у окна произошла на борту самолета в аэропорту Сальвадора

Елена Прошина

На борту самолета бразильской авиакомпании Gol Airlines, который должен был в четверг, 2 февраля, вылететь из Сальвадора в Сан-Паулу произошла массовая драка с участием 15 женщин. Причиной конфликта стало место у окна. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел во время посадки пассажиров на борт рейса G3 1659. Конфликт возник между двумя семьями. В какой-то момент одна из пассажирок попросила другую поменяться с ее ребенком, имеющим «особые потребности», местами в самолете. Последняя отказала в просьбе, что разозлило первую и она начала нападать на нее. Ссора между двумя пассажирками быстро переросла в массовую потасовку, участницами которой стало 15 женщин.

Петербургский актер устроил дебош на борту самолета из Антальи

На кадрах драки, которая попала в интернет, видно, как они кричат друг на друга, бьют и таскают за волосы. Накал страстей достиг предела, когда у одной из участниц драки обнажилась грудь из-за сползшего в результате активных телодвижений топа.

Спустя какое-то время бортпроводникам удалось взять контроль над ситуацией. Всех участников потасовки вывели из самолета. После почти двухчасовой задержки судно все же вылетело в Сан-Паулу, но без дебоширов.

Происшествия,В мире,Видео,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители