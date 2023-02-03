На борту самолета бразильской авиакомпании Gol Airlines, который должен был в четверг, 2 февраля, вылететь из Сальвадора в Сан-Паулу произошла массовая драка с участием 15 женщин. Причиной конфликта стало место у окна. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел во время посадки пассажиров на борт рейса G3 1659. Конфликт возник между двумя семьями. В какой-то момент одна из пассажирок попросила другую поменяться с ее ребенком, имеющим «особые потребности», местами в самолете. Последняя отказала в просьбе, что разозлило первую и она начала нападать на нее. Ссора между двумя пассажирками быстро переросла в массовую потасовку, участницами которой стало 15 женщин.

На кадрах драки, которая попала в интернет, видно, как они кричат друг на друга, бьют и таскают за волосы. Накал страстей достиг предела, когда у одной из участниц драки обнажилась грудь из-за сползшего в результате активных телодвижений топа.