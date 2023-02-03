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17 минут назад

В России вор постеснялся грабить квартиру на глазах у кота

Секрет Фирмы

Всем известно, что кошки по своей натуре и повадкам сильно отличаются от собак. Они грациознее, но вместе с тем более высокомерны и требовательны по характеру. Порой одного взгляда достаточно, чтобы понять, кому тут не рады. Видимо, кошачье осуждение постигло и одного воришку. Ему даже пришлось закрыть животное в другой комнате — грабить под таким надзором как-то неудобно.

В России вор постеснялся грабить квартиру на глазах у кота
Фото: Manja Vitolic / UnsplashManja Vitolic / Unsplash

История произошла в подмосковной Балашихе. Пока хозяйки Елены не было дома, котейка остался за главного, но не уследил — в дом проник вор. Женщина, когда вернулась, всё сразу поняла: дверь была закрыта не на все замки, а на полу остались следы обуви. И конечно, преступника выдало отсутствие 900 000 рублей и драгоценностей.

Ещё пропал домашний питомец. Правда, он быстро нашёлся — вор прикрыл его в дальней комнате. Видимо, чтобы кот не мешал грабить и не смотрел своим осуждающим взглядом. Теперь преступника ищут.

Что-то в последнее время Балашиха полна преступлений. До этого там якобы курьер украл у женщины 500 000 рублей. Он подкупил её цветами, а потом запер в ванной.

Но случаются и совсем ужасные вещи. В начале февраля в местном лесу нашли труп подростка.

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