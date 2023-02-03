Россиянка украла туалетной бумаги и мыла на 1 млн рублей

В Челябинской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело после того, как она массово похитила с предприятия, на котором работала, туалетную бумагу и жидкое мыло. Об этом сообщает пресс-служба регионально УМВД.

Инцидент произошел в Магнитогорске.

54-летняя обвиняемая работала распределителем одного из местный предприятий. Следствие выяснилось, что женщина в течение длительного времени похищала с рабочего места туалетную бумагу, жидкое мыло, комнатные кондиционеры и бумажные полотенца. Она хранила похищенное в двух гаражах, после чего продавала и присваивала средства себе.

Большая часть похищенного в настоящий момент возвращена владельцам. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.