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Жительница Магнитогорска украла туалетной бумаги и мыла на 1 млн рублей

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В Челябинской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело после того, как она массово похитила с предприятия, на котором работала, туалетную бумагу и жидкое мыло. Об этом сообщает пресс-служба регионально УМВД.

Россиянка украла туалетной бумаги и мыла на 1 млн рублей
© РИА Новости

Инцидент произошел в Магнитогорске.

54-летняя обвиняемая работала распределителем одного из местный предприятий. Следствие выяснилось, что женщина в течение длительного времени похищала с рабочего места туалетную бумагу, жидкое мыло, комнатные кондиционеры и бумажные полотенца. Она хранила похищенное в двух гаражах, после чего продавала и присваивала средства себе.

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Большая часть похищенного в настоящий момент возвращена владельцам. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что лжеадвокат украл у своей клиентки 2 млн рублей, пообещав дать ими взятку.

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