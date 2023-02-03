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14 минут назад

В Санкт-Петербурге скончался 27-летний рэпер Yung Trappa

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге 3 февраля скончался 27-летний рэпер Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственный источник.

В Петербурге нашли тело рэпера Yung Trappa
Фото: official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Утверждается, что тело музыканта обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице. Возможной причиной смерти называют передозировку наркотиками. Сейчас близкие рэпера собирают деньги для его семьи, чтобы мать смогла закрыть долги музыканта.

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Yung Trappa освободился из заключения в декабре 2022 года. Он был приговорен к 14 месяцам заключения после обвинений в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В 2016 году Ширяев получил срок в 5 лет и 7 месяцев колонии по делу о распространении наркотиков.

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