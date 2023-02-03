В Петербурге нашли тело рэпера Yung Trappa

В Санкт-Петербурге 3 февраля скончался 27-летний рэпер Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственный источник.

Фото: official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Утверждается, что тело музыканта обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице. Возможной причиной смерти называют передозировку наркотиками. Сейчас близкие рэпера собирают деньги для его семьи, чтобы мать смогла закрыть долги музыканта.

Yung Trappa освободился из заключения в декабре 2022 года. Он был приговорен к 14 месяцам заключения после обвинений в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.