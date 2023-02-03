Суд арестовал администратора Telegram-канала "Новый век" Гусова

Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова, которого раньше задержали по делу о вымогательстве, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина РИА Новости.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича на срок до 2 апреля», — сказала Розина.
Ранее 3 февраля правоохранители сообщили, что Александра Гусова задержали по делу о вымогательстве в особо крупном размере.
Сотрудники Московского МВД сообщили, что в феврале в полицию обратился российский бизнесмен и меценат с заявлением о том, что у него несколько лет вымогали деньги на общую сумму около 12 миллионов рублей.
По информации источников, Гусов вымогал деньги у создателя компании Yota Альберта Авдоляна.
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