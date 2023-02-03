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46 минут назад

Суд арестовал администратора Telegram-канала "Новый век" Гусова

Газета.Ruиещё 18

Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова, которого раньше задержали по делу о вымогательстве, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина РИА Новости.

Суд арестовал администратора Telegram-канала "Новый век" Гусова
Фото: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича на срок до 2 апреля», — сказала Розина.

Ранее 3 февраля правоохранители сообщили, что Александра Гусова задержали по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Сотрудники Московского МВД сообщили, что в феврале в полицию обратился российский бизнесмен и меценат с заявлением о том, что у него несколько лет вымогали деньги на общую сумму около 12 миллионов рублей.

По информации источников, Гусов вымогал деньги у создателя компании Yota Альберта Авдоляна.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Происшествия,Альберт Авдолян,Yota,
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