В Москве задержали администратора крупного Telegram-канала

В Москве сотрудники полиции задержали администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова по подозрению в вымогательстве денежных средств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Следствие рассчитывает подать ходатайство о его заключении под стражу.

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В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов установили причастность Гусова к совершению преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (Вымогательство). После проведения с ним следственных действий следователи намерены просить для него меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал собеседник агентства.