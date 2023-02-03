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51 минуту назад

Россиянка зарезала 59-летнюю сестру во время спора из-за наследства

Lenta.ruиещё 1

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 59-летнюю местную жительницу, зарезавшую 59-летнюю сестру. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка зарезала 59-летнюю сестру во время спора из-за наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, 2 февраля в доме на Олонецкой улице фигурантка выпивала с родственницей и своим мужем. Во время застолья женщины начали спорить из-за наследства. Тогда подозреваемая взяла нож и ударила им ровестницу, нанеся смертельные ранения. Затем россиянка ушла спать. Ее супруг увидел тело погибшей и вызвал сотрудников экстренных служб.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Фигурантка признала вину.

Ранее стало известно, что в Казани полиция задержала студентов из Египта и Алжира за изнасилование девочки-подростка.

Происшествия,Следственный комитет,Росгвардия,
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