В «Транснефти» ответили на новости об атаке на нефтепровод «Дружба»

В компании «Транснефть» заявили, что нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, комментируя новости об атаках на него. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что украинские силы нанесли удар из «Точки-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.

Канал утверждал, что ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией. На месте осталась воронка диаметром 20 метров, при этом сама станция получила незначительные повреждения, на ней временно не было электричества.

Через эту станцию поставляют более 33 миллионов тонн нефти в год в Европу в обход Украины, отмечал Mash. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал.

«Нам ничего неизвестно ни о каких атаках в течение последних суток на наши объекты. Что касается нефтепровода «Дружба», то он работает в штатном режиме», - так прокомментировал новость представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он добавил, что в новости были фактические ошибки.