Экс-сотрудницу «Почты России» задержали за хищение 4,5 млн рублей

В Новосибирской области спецслужбы задержали экс-сотрудницу филиала «Почты России» в Магадане, которую подозревают в хищении средств из бюджета организации, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. С помощью фиктивных почтовых переводов она сумела вывести 4,5 млн рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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По данным следствия, бывшая сотрудница «Почты России» совершила хищение средств во время работы в филиале в Магаданской области. Обвиняемая занимала там должность специалиста управления федеральной почтовой связи по региону, благодаря чему имела доступ к электронным платежным поручениям. С помощью фиктивных почтовых переводов она вывела из бюджета организации 4,5 млн рублей и купила на них жилье в поселке Кольцово в Новосибирской области. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.