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51 минуту назад

На Алтае мужчина открыл стрельбу из ружья по девушкам, отказавшимся выпить с ним

Газета.Ru

В Алтайском крае в отношении местного жителя возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством трем девушкам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Алтае мужчина открыл стрельбу по отказавшимся выпить с ним девушкам
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в Шебалинском районе. В полицию поступил сигнал о стрельбе на улице. Впоследствии выяснилось, что виновником случившегося был 32-летний мужчина. Оказалось, что подозреваемый выпивал в одном из местных заведений, где познакомился с компанией девушек. Он предложил довезти их до дома на машине, на что его новые знакомые согласились.

Однако в ходе поездки у них возникла ссора из-за того, что девушки отказались купить спиртное и продолжить застолье с подозреваемым. В итоге мужчина высадил девушек на улице, доехал до дома и взял охотничье ружье. После этого он вышел на улицу и трижды выстрелил в сторону девушек. В результате никто не пострадал. Подозреваемый дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что омичка получила условный срок за попытку избить инспектора ДПС.

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