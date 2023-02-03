В психбольнице под Иркутском обнаружили две майнинговые фермы

Правоохранители выявили две незаконные майнинговые фермы на территории психбольницы под Иркутском, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Они были подключены к электрическим сетям медучреждения, что могло привести к риску возникновения аварийной ситуации и причинению вреда пациентам. Майнинговое оборудование было изъято, также было возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Майнинговые фермы находились на чердаке психбольницы. Всего к электрическим сетям медучреждения было подключено 13 единиц майнингового оборудования. Прокуратура внесла представление медучреждению в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств. Также она проконтролирует полицейскую проверку по факту причинения имущественного ущерба путем злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).