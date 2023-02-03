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24 минуты назад

В психбольнице под Иркутском обнаружили две майнинговые фермы

News.ru

Правоохранители выявили две незаконные майнинговые фермы на территории психбольницы под Иркутском, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Они были подключены к электрическим сетям медучреждения, что могло привести к риску возникновения аварийной ситуации и причинению вреда пациентам. Майнинговое оборудование было изъято, также было возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

В психбольнице под Иркутском обнаружили две майнинговые фермы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майнинговые фермы находились на чердаке психбольницы. Всего к электрическим сетям медучреждения было подключено 13 единиц майнингового оборудования. Прокуратура внесла представление медучреждению в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств. Также она проконтролирует полицейскую проверку по факту причинения имущественного ущерба путем злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).

Замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс ранее рассказал, что сотрудники правоохранительных органов начали выявлять незаконных майнеров криптовалюты в жилых домах. По его словам, определить незаконный майнинг можно по показателям потребляемой энергии: чем больше он расходится со средними показателями, тем выше вероятность, что жители дома занимаются добычей криптовалюты.

Происшествия,Минэнерго России,Генпрокуратура РФ,
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