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25 минут назад

В российском регионе сгорела могила участника СВО

Lenta.ru

В городе Артемовском Свердловской области сгорела могила участника специальной военной операции (СВО) Сергея Миниахметова. Об этом сообщили порталу Е1 друзья погибшего военнослужащего.

В российском регионе сгорела могила участника СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они выдвинули свою версию происшествия. «Мы точно можем сказать, что это поджог. <...> Просим компетентные органы разобраться в произошедшем», — пояснили жители российского региона.

О ситуации доложили и главе Артемовского Константину Трофимову. Он лично написал заявление в полицию. По его мнению, могила участника СВО вспыхнула не по вине вандалов. Трофимов предположил, что от лампадки, которую оставили родственники на 40 дней, могли загореться венки.

В июле 2022 года сообщалось, что в городе Борзе в Забайкальском крае группа российских подростков осквернила могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Правоохранители разъяснили, что четверо из подозреваемых еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.

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