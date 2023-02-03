В российском регионе сгорела могила участника СВО

В городе Артемовском Свердловской области сгорела могила участника специальной военной операции (СВО) Сергея Миниахметова. Об этом сообщили порталу Е1 друзья погибшего военнослужащего.

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Они выдвинули свою версию происшествия. «Мы точно можем сказать, что это поджог. <...> Просим компетентные органы разобраться в произошедшем», — пояснили жители российского региона.

О ситуации доложили и главе Артемовского Константину Трофимову. Он лично написал заявление в полицию. По его мнению, могила участника СВО вспыхнула не по вине вандалов. Трофимов предположил, что от лампадки, которую оставили родственники на 40 дней, могли загореться венки.