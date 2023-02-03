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39 минут назад

Последствия теракта в Энергодаре попали на видео

Lenta.ru

Последствия теракта в Энергодаре Запорожской области попали на видео. Запись опубликовал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На кадрах виден сотрудник МЧС, который тушит горящую машину.

По словам Рогова, от взрыва автомобиля была уничтожена рядом стоящая машина, а также в домах были выбиты стекла из окон вплоть до девятого этажа.

Место преступления оцеплено. Пожар оперативно потушен. В настоящее время взрывотехниками проводится проверка местности для предотвращения второго взрыва.

Ранее 3 февраля Рогов сообщил, что в результате теракта погиб один человек.

Происшествия,Видео,Владимир Рогов,
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