Таиланд экстрадировал в Россию обвиняемого в заказном убийстве российского гражданина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

Отмечается, что в сопровождении НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ Игорь Гужин был переправлен на родину.

По данным МВД, в 2017 году Гужин обратился к неким лицам и попросил их за плату в 1 млн рублей убить жителя Самары, с которым периодически возникали конфликты, связанные с работой в сфере ритуального бизнеса. Исполнители встретили жертву возле его подъезда и несколько раз выстрелили в него, пострадавший скончался на месте.

Сам Гужин покинул страну и скрывался от следствия, он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2022 года мужчину задержали на территории Таиланда, российская Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию.