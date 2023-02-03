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1 час назад

Таиланд экстрадировал в Россию обвиняемого в заказном убийстве

Газета.Ru

Таиланд экстрадировал в Россию обвиняемого в заказном убийстве российского гражданина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

Таиланд экстрадировал в Россию обвиняемого в заказном убийстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в сопровождении НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ Игорь Гужин был переправлен на родину.

По данным МВД, в 2017 году Гужин обратился к неким лицам и попросил их за плату в 1 млн рублей убить жителя Самары, с которым периодически возникали конфликты, связанные с работой в сфере ритуального бизнеса. Исполнители встретили жертву возле его подъезда и несколько раз выстрелили в него, пострадавший скончался на месте.

Сам Гужин покинул страну и скрывался от следствия, он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2022 года мужчину задержали на территории Таиланда, российская Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что из Румынии в Россию экстрадирован россиянин Эдуард Солохин, который обвиняется в серии мошенничеств.

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