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1 час назад

В Россию из Таиланда экстрадировали обвиняемого в заказном убийстве россиянин

ТАСС

Таиланд выдал России Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таиланд экстрадировал в РФ обвиняемого в заказном убийстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Таиланда экстрадирован Игорь Гужин. Он обвиняется в организации заказного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, - сказала она. - Сегодня в аэропорту города Бангкока обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву".

По словам Волк, в 2017 году Гужин решил устранить жителя Самары, с которым у него периодически возникали конфликты, связанные с деятельностью в сфере ритуального бизнеса. Через своего знакомого обвиняемый нашел исполнителей, которые согласились совершить преступление за 1 млн рублей. Они встретили мужчину возле его подъезда и несколько раз выстрелили в него, пострадавший умер.

"Обвиняемый скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года его задержали на территории Таиланда", - добавила представитель ведомства. Запрос на экстрадицию Гужина был направлен Генпрокуратурой России.

5 декабря 2022 года посольство РФ в Таиланде сообщило о задержании в городе Паттайя россиянина, подозреваемого в заказном убийстве на территории России.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,ФСИН,Интерпол,Генпрокуратура РФ,
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