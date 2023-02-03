Таиланд экстрадировал в РФ обвиняемого в заказном убийстве

Таиланд выдал России Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Таиланда экстрадирован Игорь Гужин. Он обвиняется в организации заказного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, - сказала она. - Сегодня в аэропорту города Бангкока обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву".

По словам Волк, в 2017 году Гужин решил устранить жителя Самары, с которым у него периодически возникали конфликты, связанные с деятельностью в сфере ритуального бизнеса. Через своего знакомого обвиняемый нашел исполнителей, которые согласились совершить преступление за 1 млн рублей. Они встретили мужчину возле его подъезда и несколько раз выстрелили в него, пострадавший умер.