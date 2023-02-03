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1 час назад

СМИ заявили о теракте в Энергодаре

Мария Иванова

В Энергодаре произошел теракт. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, там взорвался автомобиль.

СМИ заявили о теракте в Энергодаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек. Взрыв произошел в 07:50 утра в районе пятого микрорайона. Сила ударной волны была настолько велика, что в окружающих домах выбило окна вплоть до девятого этажа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и силовых структур. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что украинские диверсанты неоднократно устраивали террористические акты на территории новых регионов России. В частности, в январе 2023 года они дважды подрывали автомобили в попытках убить главу администрации района Бердянска и местную предпринимательницу Валентину Мамай.

Отметим, что покушения украинцев провалились — чиновник вовремя заметил подозрительный предмет на дне транспортного средства, а женщина отделалась легкой контузией.

Происшествия,Владимир Рогов,
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