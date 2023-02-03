СМИ заявили о теракте в Энергодаре

В Энергодаре произошел теракт. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, там взорвался автомобиль.

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По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек. Взрыв произошел в 07:50 утра в районе пятого микрорайона. Сила ударной волны была настолько велика, что в окружающих домах выбило окна вплоть до девятого этажа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и силовых структур. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что украинские диверсанты неоднократно устраивали террористические акты на территории новых регионов России. В частности, в январе 2023 года они дважды подрывали автомобили в попытках убить главу администрации района Бердянска и местную предпринимательницу Валентину Мамай.