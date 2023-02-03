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27 минут назад

СМИ: в Энергодаре прогремел взрыв

Никита Бородкин

В Энергодаре прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

В Энергодаре прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, хлопок прогремел около 07:50. Наиболее громко он был слышен в пятом микрорайоне города. Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, что в пятницу, 3 февраля, мэр города Ясиноватая в ДНР Дмитрий Шевченко заявил об обстреле городской администрации. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили его кабинет. Ударной волной и осколками в здании выбило стекла, а также посекло фасад здания. О пострадавших в результате нападения украинских войск не сообщается.

Также в ночь на 3 февраля ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка. Как заявляли в представительстве ДНР в СЦКК, всего украинская сторона выпустила 15 ракет.

Происшествия,Владимир Рогов,Дмитрий Шевченко,
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