В психбольнице под Иркутском нашли майнинговые фермы

Сотрудники правоохранительных органов в Иркутской области обнаружили две майнинговые фермы на чердаке психиатрической больницы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС на чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с пятью и восьмью машинами для производства криптовалюты", - говорится в сообщении.
Полиция начала проверку по факту обнаружения в учреждении здравоохранения приборов, которые нелегально потребляли электроэнергию. Специалисты оценивают ущерб. Оборудование изъято, его владелец устанавливается.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в адрес Минздрава региона внесено представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств, направляемых на оплату электроэнергии. Также возбуждено дело по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.