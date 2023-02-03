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18 минут назад

В Иркутской области на чердаке психбольницы обнаружили нелегальные майнинговые фермы

ТАССиещё 1

Сотрудники правоохранительных органов в Иркутской области обнаружили две майнинговые фермы на чердаке психиатрической больницы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В психбольнице под Иркутском нашли майнинговые фермы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС на чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с пятью и восьмью машинами для производства криптовалюты", - говорится в сообщении.

Полиция начала проверку по факту обнаружения в учреждении здравоохранения приборов, которые нелегально потребляли электроэнергию. Специалисты оценивают ущерб. Оборудование изъято, его владелец устанавливается.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в адрес Минздрава региона внесено представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств, направляемых на оплату электроэнергии. Также возбуждено дело по ст. 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.

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