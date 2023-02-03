В психбольнице под Иркутском нашли майнинговые фермы

"В ходе совместной проверки прокуратуры, полиции и МЧС на чердаке областной психиатрической больницы в Иркутском районе обнаружили две майнинговые мини-фермы. Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с пятью и восьмью машинами для производства криптовалюты", - говорится в сообщении.