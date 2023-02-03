Пьяного водителя в Красноярске ловили пять экипажей ДПС

В Красноярске водитель с признаками опьянения, пытаясь скрыться от ДПС, спровоцировал погоню, в которой приняли участие пять патрульных экипажей. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.
"Сотрудники ГИБДД, дежурившие в Октябрьском районе, обратили внимание на иномарку, водитель которой при виде экипажа резко затормозил, а потом продолжил движение", - отмечается в сообщении полиции.
В ходе погони водитель неоднократно проезжал на красный сигнал светофора и совершал другие нарушения ПДД. На требования инспекторов остановиться он не реагировал. Остановить нарушителя удалось силами пяти экипажей ДПС, которые взяли его машину в кольцо. Выяснилось, что 34-летний мужчина ранее был лишен водительских прав за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. В этот раз признаки опьянения также имелись, но водитель снова отказался от освидетельствования. В его отношении составлено более 10 протоколов за нарушения ПДД.
Ранее стало известно, что в городе Артем Приморского края водитель такси врезался в автомобиль скорой помощи.