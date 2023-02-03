Пьяного водителя в Красноярске ловили пять экипажей ДПС

В Красноярске водитель с признаками опьянения, пытаясь скрыться от ДПС , спровоцировал погоню, в которой приняли участие пять патрульных экипажей. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

В ходе погони водитель неоднократно проезжал на красный сигнал светофора и совершал другие нарушения ПДД. На требования инспекторов остановиться он не реагировал. Остановить нарушителя удалось силами пяти экипажей ДПС, которые взяли его машину в кольцо. Выяснилось, что 34-летний мужчина ранее был лишен водительских прав за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. В этот раз признаки опьянения также имелись, но водитель снова отказался от освидетельствования. В его отношении составлено более 10 протоколов за нарушения ПДД.