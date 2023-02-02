Фургал отреагировал на решение присяжных о его вине

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал из "аквариума" в зале суда кричал присяжным, что ему за них стыдно, сообщает РБК. Таким образом бывший глава региона отреагировал на признание присяжными его вины в организации покушения и еще двух убийств.

"Я прочитал вопросы, и если честно, то неправильно ставить вопросы перед присяжными, которые не исследованы и которых нет в обвинительном заключении", - выразил Фургал в суде свое несогласие.

Также он отметил, что суд присяжных не рассматривал вопрос о создании законспирированной группы. При этом адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян рассказал ТАСС, что Фургал не может быть приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, несмотря на решение присяжных, так как по всем преступлениям, в которых была признана вина экс-главы региона, истек срок давности. По словам правозащитника, три преступления являются особо тяжкими, и назначать за них наказание или нет, решает суд. Но, согласно закону, пожизненный срок лишения свободы в таких случаях назначить нельзя, подытожил Карапетян.