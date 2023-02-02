В Казахстане полиция задержала машину с торчащими из багажника ногами

В Казахстане полиция задержала автомобиль, из багажника которого были видны ноги в обуви. Об этом сообщает polisia.kz. Инцидент произошел в Петропавловске .

«2 февраля в пабликах соцсетей города Петропавловска распространилось видео, на котором запечатлена автомашина, из багажника которой видны ноги в обуви», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция задержала водителя автомобиля. Выяснилось, что мужчина сделал муляж ног и специально повесил их сзади. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации ТС». Также, с водителем проведена профилактическая беседа.