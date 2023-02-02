Похитителей ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к срокам в колонии

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор похитителям ящерицы из Ленинградского зоопарка, сообщила в четверг пресс-служба городской прокуратуры.
"Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района, настаивавшего на строгом наказании, а также наличие рецидива в действиях соучастников, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений, суд назначил Авакяну наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Гариповой - в виде 1 года 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что злоумышленники были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище".
Суд установил, что 12 августа 2022 года подсудимые, находясь в павильоне "Экзотариум" в Ленинградском зоопарке, похитили ящерицу рода Аконтозавтр Натальи (лат. Acanthosaura nataliae).
Фигуранты уголовного дела признали вину и раскаялись, высказав намерения возместить ущерб и купив в Ленинградский зоопарк несколько ящериц.