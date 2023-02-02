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1 час назад

Похитителей ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к срокам в колонии

ТАСС

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор похитителям ящерицы из Ленинградского зоопарка, сообщила в четверг пресс-служба городской прокуратуры.

Похитителей ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к срокам в колонии
Фото: ТАССТАСС

"Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района, настаивавшего на строгом наказании, а также наличие рецидива в действиях соучастников, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений, суд назначил Авакяну наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Гариповой - в виде 1 года 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что злоумышленники были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище".

Суд установил, что 12 августа 2022 года подсудимые, находясь в павильоне "Экзотариум" в Ленинградском зоопарке, похитили ящерицу рода Аконтозавтр Натальи (лат. Acanthosaura nataliae).

Фигуранты уголовного дела признали вину и раскаялись, высказав намерения возместить ущерб и купив в Ленинградский зоопарк несколько ящериц.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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