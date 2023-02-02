Похитителей ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к срокам в колонии

"Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района, настаивавшего на строгом наказании, а также наличие рецидива в действиях соучастников, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений, суд назначил Авакяну наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Гариповой - в виде 1 года 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.