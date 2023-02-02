Присяжные признали Фургала виновным в организации покушения

"На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своем офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнером Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно", — зачитал текст вердикта старшина коллегии заседателей.

Согласно решению присяжных, бывший губернатор по этому эпизоду не заслуживает снисхождения. Кроме этого, его также обвиняют в организации убийства бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова. Решение присяжных по этим эпизодам станет известно позднее. Оглашение вердикта в настоящий момент продолжается.

Ранее присяжные по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала переместились в совещательную комнату для обсуждения вердикта. Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. По версии следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. В Следственном комитете сообщали, что решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников.