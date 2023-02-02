Двое гаишников подрались в отделении полиции под Воронежем

Двое сотрудников ГИБДД подрались в отделении полиции в Семилукском районе Воронежской области, сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
Конфликт возник между начальником районного отделения ДПС ГИБДД ОМВД и инспектором ГИБДД. По данным издания, после потасовки оба полицейских попали в районную больницу — одного из них госпитализировали, а второму оказали медицинскую помощь и опустили домой.
Причина драки между сотрудниками ГИБДД не называется. Как уточняет «Комсомольская правда в Воронеже», ГУ МВД назначило проверку.