Двое гаишников подрались в отделении полиции под Воронежем

Двое сотрудников ГИБДД подрались в отделении полиции в Семилукском районе Воронежской области , сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Конфликт возник между начальником районного отделения ДПС ГИБДД ОМВД и инспектором ГИБДД. По данным издания, после потасовки оба полицейских попали в районную больницу — одного из них госпитализировали, а второму оказали медицинскую помощь и опустили домой.