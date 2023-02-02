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14 минут назад

Times: ФРГ допускает, что за взрывами на «Северных потоках» стоит одна из стран Запада

RT на русскомиещё 1

Занимающиеся расследованием подрывов газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» немецкие специалисты допускают, что они могли быть осуществлены одним из западных государств.

Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

Между тем, как уточняет ТАСС, в статье говорится, что следователи «ещё не обнаружили убедительных доказательств».

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Один из собеседников газеты назвал странным тот факт, что власти ФРГ пока предоставили «столь скудную информацию о крупной инфраструктурной атаке».

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

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