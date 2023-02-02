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1 час назад

В Воронежской области дедушка нашел мертвой 15-летнюю внучку дома

Газета.Ruиещё 2

В Воронежской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти 15-летней местной жительницы, которая была найдена мертвой у себя дома. Об этом сообщает «МОЁ! Online» со ссылкой на региональное СУ СК России.

В Воронежской области дедушка нашел мертвой 15-летнюю внучку дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации «Вести Воронеж», который ссылается на собственный источник, трагедия произошла 1 февраля в селе Новогремяченское Хохольского района.

Девочку без признаков жизни в частном доме обнаружил ее дедушка. Известно, что подросток воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась.

В настоящий момент проводятся экспертизы, причина смерти ребенка устанавливается.

Происшествия,Следственный комитет,
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