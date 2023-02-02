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1 час назад

ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбатальоне

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ задержала жителя Крыма за участие в украинском нацбатальоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным спецслужбы, в 2016 году фигурант вступил в формирование, которое действовало на территории Украины. Он мог добровольно покинуть незаконное вооруженное формирование (НВФ), но оставался в нем и не сообщал о деятельности нацбатальона в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествия,ФСБ,
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