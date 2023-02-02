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19 минут назад

В подмосковном лесу обнаружили тело школьницы

Мослента

В Балашихинском городском округе найдено тело школьницы. Об этом сообщила Московская областная общественная организация помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» на своей странице «ВКонтакте».

В подмосковном лесу обнаружили тело школьницы
Фото: МослентаМослента

О пропаже 14-летней девочки стало известно в среду, 1 февраля. По данным СМИ и очевидцев, тело подростка обнаружили в лесу. Предположительно, школьница покончила с собой.

Ранее у многоэтажного дома в Москве нашли тела двух подростков. На телах школьников зафиксировали повреждения, характерные для падения с большой высоты.

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