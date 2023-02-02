В подмосковном лесу обнаружили тело школьницы

В Балашихинском городском округе найдено тело школьницы. Об этом сообщила Московская областная общественная организация помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

О пропаже 14-летней девочки стало известно в среду, 1 февраля. По данным СМИ и очевидцев, тело подростка обнаружили в лесу. Предположительно, школьница покончила с собой.