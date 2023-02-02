В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
58 минут назад

Россиянин избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук телевизора

Lenta.ru

На Камчатке 40-летний мужчина пришел к знакомой домой и избил ее дочь ковшом, так как его раздражал выключенный звук телевизора. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Россиянин избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук телевизора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это произошло в сентябре 2022 года, но об инциденте стало известно только сейчас. Правоохранители установили, что мужчина избил ковшом по голове и телу 16-летнего подростка, так как тот выключил звук на работающем телевизоре. В результате врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.

Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Так как мужчина имел непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков, его испытательный срок заменили тюремным — россиянин отправится в колонию общего режима на четыре с половиной года, он также обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы, рук и ног и отпустили домой в удовлетворительном состоянии

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители