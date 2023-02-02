Россиянин избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук телевизора

На Камчатке 40-летний мужчина пришел к знакомой домой и избил ее дочь ковшом, так как его раздражал выключенный звук телевизора. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

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Это произошло в сентябре 2022 года, но об инциденте стало известно только сейчас. Правоохранители установили, что мужчина избил ковшом по голове и телу 16-летнего подростка, так как тот выключил звук на работающем телевизоре. В результате врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму.

Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Так как мужчина имел непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков, его испытательный срок заменили тюремным — россиянин отправится в колонию общего режима на четыре с половиной года, он также обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.