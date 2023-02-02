Россиянка избила супруга и переехала его на машине

В Нижнем Новгороде женщина избила ногами своего супруга, а затем переехала его на автомобиле. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Ni Mash .

Скандал между супругами произошел в ночь на 2 февраля. Россиянка сначала несколько раз ударила мужчину ногами на улице, после чего села за руль автомобиля Chevrolet, наехала на супруга и врезалась в припаркованную рядом машину. Свидетели происшествия вытащили потерпевшего из-под колес, он получил травму лодыжки.